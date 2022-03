Joan vindt carnavalsnummer over Chinezen in Bossche kroeg niet meer van deze tijd: ‘Carnaval gaat niet over mensen buitensluiten’

Jonge vader uit Kirgizië sterft verschrik­ke­lijk anoniem: ongeluk na het plassen op parkeer­plaats in Veghel

VEGHEL - De twee toiletcabines op de truckersparkeerplaats in Veghel staan op nog geen drie meter van het water. Wie eruit komt en drie stappen zet, valt bij de vierde stap in het water. Er is geen hek om dat te voorkomen en de kade is een meter hoog. Dat werd een 34-jarige man uit Kirgizië dit weekend fataal.

