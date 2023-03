Jilles de Klerk nieuwe predikant Protestantse Gemeente Heusden

Sinistere complotthe­o­rie op verkie­zings­bor­den in Den Bosch: ‘Dit kan leiden tot meer polarisa­tie’

DEN BOSCH – Niet alleen posters over politieke partijen, maar ook over complottheorieën en klimaatactivisme hangen op de borden voor Provinciale Staten-verkiezingen in Den Bosch. Onder meer Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn de kop van Jut.