'Jihadiste' Lieke S. uit Helmond verspeelt omgang met dochter

'Jihadiste' Lieke S. uit Stiphout heeft met haar plotselinge vertrek richting het kalifaat normale omgang met haar dochter verspeeld. Haar ex en de bezorgde vader van het tienjarige meisje weigert mee te werken aan onbegeleid contact tussen moeder en dochter en de rechter geeft hem gelijk.

Lieke S. vertrok in september 2016 richting het kalifaat. De politie trof in haar verlaten Eindhovense huis een briefje waarin ze schreef dat God haar had opgeroepen om te gaan strijden in Syrië.

De 34-jarige Stiphoutse was lange tijd in Turkije. Ten minste één keer werd ze bij de Turks-Syrische grens tegengehouden. Op weg terug naar Nederland werd ze eind vorig jaar op basis van een Europees arrestatiebevel opgepakt bij de Turks-Bulgaarse grens.

Enkelband

Nadat Bulgarije haar had uitgeleverd zat ze tot voor kort in een Nederlandse cel. Ze zat als enige vrouw op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught waar ze één keer bezoek kreeg van haar dochter. In augustus werd Lieke S. met een enkelband vrijgelaten uit de gevangenis. Ze heeft sindsdien een keer per week begeleid contact met haar dochter bij haar ouders thuis.

Over de bedoelingen van haar reis richting Syrië zwijgt Lieke S. tot dusver. Ze wil haar verhaal vertellen tijdens de behandeling van haar strafzaak.

Vader

Vanwege het vermoeden dat Lieke S. is geradicaliseerd en blijvende onduidelijkheid over haar intenties wil de vader van het meisje niet meewerken aan een normale omgangsregeling. De man vreest dat zijn ex een nieuwe poging zal wagen om het kalifaat te bereiken, vertelde hij in een kort geding dat zij tegen hem had aangespannen.

De rechter was het afgelopen week eens met de bezorgde vader. "Het is voorstelbaar dat de man zorgen heeft over het plotselinge en onaangekondigde vertrek van de vrouw naar het buitenland en haar intenties. Het is niet onredelijk dat hij de strafzaak wil afwachten waarin de vrouw uitleg zal geven over haar bedoelingen."

19 oktober