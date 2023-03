Jezelf zijn: makkelijker gezegd dan gedaan

Jack de Kort is buschauf­feur én teammana­ger bij Tilburg Trappers: ‘Eigenlijk geef ik niks om sport’

Chauffeur zijn van de spelersbus van de ijshockeyers van Tilburg Trappers heeft een behoorlijke impact op het leven van Jack de Kort (66). ,,We zitten zo’n vijfhonderd uur per seizoen samen in de bus.” En dan is hij ook nog assistent-teammanager.