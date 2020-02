Jeugdoverlast in Noord-Brabant: in Boxtel wordt relatief het meest geklaagd

BOXTEL - In Noord-Brabant staat Boxtel bovenaan qua meldingen van jeugdoverlast. Per duizend inwoners werd er vorig jaar 7,4 keer geklaagd. Vergeleken met de steden Breda (2,8), Eindhoven (3,2), Den Bosch (5,5) en Tilburg (5,6) is dat veel. Het landelijke gemiddelde ligt op 4,4 meldingen per duizend inwoners. Dat zijn er 209 per dag.

De absolute cijfers zijn 227 in Boxtel, 521 in Breda, 743 in Eindhoven, 846 in Den Bosch en 1224 in Tilburg. Het gaat om jongeren die bijvoorbeeld voor een supermarkt rondhangen, herrie maken of afval op straat gooien. Vandalisme is niet meegeteld, want dan gaat het niet over overlast maar misdrijven.

Overlast aangepakt

Het aantal meldingen in Boxtel is al een paar jaar hoog. Een echte oorzaak daarvoor is nog niet gevonden. Een reden zou kunnen zijn dat de politie sinds 2016 nadrukkelijker stimuleert overlast te melden. Vergeleken met 2015 steeg het aantal overlastmeldingen toen met dertig procent.

Vorig jaar werd de overlast bij het Dommelbad in Boxtel aangepakt. Omwoners hadden tot diep in de nacht last van toeterende auto’s, harde muziek, bergen afval met wietzakjes en lege flacons voor lachgas. In september vorig jaar heeft burgemeester Fons Naterop van Boxtel op twee plaatsen in zijn gemeenten een verblijfsverbod ingesteld tussen 22.00 en 06.00 uur, bij het Dommelbad en bij de generatietuin in de wijk Oost.

Niet elke gemeente krijgt meldingen van jeugdoverlast via de politie binnen, maar hebben een eigen meldpunt. Deze cijfers zijn niet meegenomen in dit onderzoek en dat kan een vertekend beeld geven.

Zo kiezen veel gemeenten voor de zogeheten zachte aanpak. Dan worden overlastgevende jongeren benaderd door bijvoorbeeld straatcoaches. Zij mogen niemand arresteren, maar soms werkt die aanpak beter.

Landelijke cijfers

Landelijk valt op dat in Utrecht (10,7) en Amersfoort (9,5) relatief het vaakst meldingen werden gedaan van jeugdoverlast. De politie Midden-Nederland heeft daar geen verklaring voor.

In 2019 werden er vijfduizend meer meldingen gedaan dan in het jaar ervoor, maar juist een stuk minder dan in de periode 2012 tot 2017. In deze jaren fluctueerde het aantal meldingen tussen de 81 tot 91 duizend.

Kijk op de kaart hoeveel meldingen er in jouw gemeente waren vorig jaar.