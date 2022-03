Jeugdbescherming in Brabant blijft onder verscherpt toezicht staan

Hoe Brabant na twee jaar corona alles overtreft in prikken, testen en kosten

DEN BOSCH - Corona heeft ons twee jaar geketend én getekend. Nu we sinds deze woensdag definitief verlost zijn van grofweg alle maatregelen, is het tijd om de balans op te maken. Waar heeft corona zijn sporen achtergelaten? Wat heeft het ons gekost? En hebben we ons een beetje aan de maatregelen gehouden?

14:18