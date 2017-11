Jeugd braver geworden: 'Crimineel zijn is niet meer cool'

ETTEN-LEUR - Nederland kent een spectaculaire daling van de jeugdcriminaliteit. In West-Brabant is die sinds 2010 ongeveer gehalveerd.

Dat blijkt uit politiecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelde. In vrijwel heel West-Brabant werden vorig jaar gemiddeld de helft minder 12- tot 25-jarigen verdacht van een misdrijf dan zes jaar daarvoor. Oosterhout was destijds in deze regio negatieve koploper met 46 jeugdige verdachten op 1.000 leeftijdsgenoten. Vorig jaar waren dat er 21.

De daling is minder opvallend in gemeenten als Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Zundert, maar ook daar bezondigen aanmerkelijk minder jongeren zich dan voorheen.

Volledig scherm Hoogleraar criminologie Toine Spapens (53): ,,Overal is de jeugd braver, dus minder crimineel geworden. In Breda, in Nederland, maar ook in Duitsland en de Verenigde Staten. Oorzaken moet je dus internationaal zoeken." © RON MAGIELSE Duidelijk aanwijsbare redenen, zijn er volgens de Tilburgse hoogleraar criminologie Toine Spapens niet. ,,Dit is een landelijke trend. In de hele Westerse wereld gaan jongeren minder op het criminele pad. Naar oorzaken moet je internationaal zoeken, niet in Dongen of Rucphen."

'Niet cool'

Spapens somt een reeks veronderstellingen op. ,,De jeugd is in het algemeen braver geworden. Kijk ook naar roken en drinken. Burgerlijker. Crimineel zijn is niet meer cool. Jongeren doen sowieso minder buiten, hun vrijetijdsbesteding is veranderd, ze zitten aan een laptop. Misschien dat internetcriminaliteit onder jongeren nu toeneemt, maar vooralsnog zijn dat andere veronderstellingen."

Pakkans

Feit is wel, zegt criminoloog Spapens, dat zaken sinds de jaren zeventig en tachtig veel beter beveiligd zijn. Het is lastiger om in te breken en daarbij is de pakkans door gebruik van camera's maar bijvoorbeeld ook smartphones aanzienlijk groter geworden.

,,Daarnaast is veel meer nadruk op preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit gekomen, maar in hoeverre dat invloed heeft op deze cijfers, is gissen. Als in Roosendaal een groep boefjes uit elkaar valt omdat er een paar verkering krijgen, dalen de misdaadcijfers ook."

Braver