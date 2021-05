Jessica Maas maakte podcast over seksueel uitgebuite Mirthe: ‘Haar verhaal gaat onder je huid zitten

Jessica Maas merkte het ook aan zichzelf. Het verhaal van Mirthe deed wat met haar. ,,Ik voelde het gewoon in mijn lijf. Ze vertelt haar verhaal zo mooi.” Mirthe, nu 24 jaar, is de rode draad in de driedelige podcastserie die Maas over mensenhandel maakte. Vandaag, als in Brabant de week tegen de mensenhandel begint, verschijnt de eerste aflevering. Onzichtbaar Waar, luidt de titel van de serie.