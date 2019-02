Jesse Klaver waait uit op het strand en wie springt er achterop de nieuwe fiets van Gers Pardoel?

Korte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Wie springt er achterop op de nieuwe fiets van rapper Gers Pardoel?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gers_pardoel) op 3 Feb 2019 om 8:06 PST

Het was een klinkende overwinning van PSV zondagmiddag tegen Fortuna Sittard. De Eindhovenaren veegden de Limburgers met maar liefst vijf goals van de mat. En dat stemt keeper Jeroen Zoet meer dan tevreden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jeroenzoet91) op 3 Feb 2019 om 9:05 PST

Krezip komt dan wel weer terug, zangeres Jacqueline Govaert geniet intens van haar theateravonden in Carré en dat vat ze graag samen met deze video.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jacquelinegovaert) op 3 Feb 2019 om 8:17 PST

Waarschijnlijk was het de laatste keer dat hij in Londen was voor de Brexit, en hij zal het land gaan missen in de EU. Marc van der Linden genoot overduidelijk van een paar dagen Londen blijkt uit zijn foto's.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marcvanderlindenm) op 3 Feb 2019 om 9:10 PST

Ooit vond DJ Tiësto de Amerikaanse Super Bowl echt fantastisch. En daar genoot hij dan ook van met zijn vrouw Annika. Nu geeft hij er blijkbaar wat minder om...

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tiesto) op 3 Feb 2019 om 9:01 PST

Snowboardster Cheryl Maas houdt overigens nog steeds van de Superbowl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@cherylmaas) op 3 Feb 2019 om 7:35 PST

Mooi roze is niet lelijk. En SP-vrouw Lilian Marijnissen kan het zeker hebben. Ze deed een photoshoot bij de Tweede Kamer en had daar overduidelijk veel plezier mee.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marijnissenlilian) op 3 Feb 2019 om 9:52 PST

Lekker lui op zondag. Niets mis mee. GroenLinks-voorman Jesse Klaver beleefde een heerlijke dag met zijn gezin in de buitenlucht. Hand in hand over het strand. Alleen maar liefde.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jesseklaver) op 3 Feb 2019 om 9:58 PST

Dineren in een privé dome op het terras van een hotel in Amsterdam met je vrienden. Tot zo ver de zondagavond van Lonneke Nooteboom. Hoe ziet jouw avond er uit?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lonnekenooteboom) op 3 Feb 2019 om 9:28 PST

Het lijkt heel wat, dat blok dat Popeye, herstel, Johan Vlemmix hier zo even de lucht in tilt, maar het is maar piepschuim. Toch....?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@johanvlemmix) op 3 Feb 2019 om 0:29 PST

Het is niet waarvoor Marianne Vos naar het Deense Bogense kwam, maar ze is wel tot het gaatje gegaan. In ieder geval heeft ze nog een podiumplek kunnen bemachtigen: een mooie bronzen medaille.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mariannevosofficial) op 2 Feb 2019 om 11:08 PST

Gaan borrelen op Buckingham Palace en dan te laat komen. Hoe krijg je het voor elkaar, Marc van der Linden?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marcvanderlindenm) op 2 Feb 2019 om 11:16 PST

Frans Bauer heeft een vijfde ‘kind'gekregen, een meisje nog wel. Labradoodlepup Jackie heeft haar intrede gedaan in het gezin van Frans Bauer. Om op te vreten toch? Frans lijkt ermee in z’n sas te zijn.