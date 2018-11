Jesse Klaver spreekt zich uit tegen racisme en de bijzondere obsessie van Hans Teeuwen met het Melkmeisje

Waarom stopt snelle trein naar Düsseldorf in Eindhoven en niet in Breda?

17:13 BREDA - Ook al is Breda dankzij een splinternieuw station aangesloten op internationale treinlijnen, de nieuwste verbinding met Düsseldorf stopt in Eindhoven. Vreemd, constateert Hilrieke Nauta, raadslid voor GroenLinks in Breda. Ze vraagt zich dan ook af waarover de lobby is gestruikeld, die Breda verder wil aansluiten op het Europese treinennetwerk.