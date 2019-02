Jesse Klaver draait de rollen om en supermodel Lara Stone is de trots uit het Brabantse Mierlo

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Jesse Klaver draaide de rollen om dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Bij de ‘patatbalie’, waar de journalisten staan, ging hij live via Insta. En dat leverde mooi beeldmateriaal op. En onwennige blikken van sommige journalisten zo te zien...

Als echte acrobaten balanceren Xander de Buisonjé en zijn zoon in het water. De zanger kijkt dan ook gruwelijk uit naar een nieuwe vakantie met zijn gezinnetje. Dit zijn toch echt de momenten waar hij voor leeft.

Het is nog spannender dan de première van zijn voorstelling volgende week. Nasrdin Dchar is ‘kapotzenuwachtig’ om vanavond bij Jinek aan te schuiven en te vertellen over zijn voorstelling JA.

‘The Natural’ a.k.a. kickbokser Nieky Holzken uit Helmond en zijn vrouw vormen al jaren een gezinnetje met hun twee kinderen. En daar mag je best wel af en toe bij stilstaan vindt Nieky. Daarom post hij deze foto van hem en zijn Nathellie, die overigens een eigen kledingzaak runt in Helmond.

Mooi roze is niet lelijk. Dat moet oud PSV’er Memphis Depay ook gedacht hebben toen hij met zijn roze sjaal en muts neerstreek op een terras in dezelfde vrolijke kleur.

Gelukkig nieuwjaar! Voor iedereen in China dan in ieder geval! Daar is vandaag het nieuwe jaar officieel ingegaan en Beertje van Beers viert dat natuurlijk als geen ander.

Ook de kaartjes van de derde show van Krezip zijn in de verkoop gegaan! De band, die onlangs aankondigde weer bij elkaar te komen, heeft al twee shows uitverkocht. De derde is op 24 oktober.

Hondje Molly is alweer een jaar oud en dat is voor baasje Peter van der Vorst genoeg reden om zijn leven eens samen te vatten in foto's. Vooral die van toen hij echt pas net geboren was zo te zien is wel héél erg schattig.

Kickbokser Rico Verhoeven heeft al langer de droom om acteur te worden. En waar kun je je ‘big dream’ beter najagen dan in de Concrete Jungle of New York? Zijn trip naar de stad heeft zijn wil om de droom uit te laten komen alleen maar vergroot.

Supermodel en gewild door iedereen wereldwijd. Lara Stone is toch echt gewoon opgegroeid in het kleine Mierlo. Met het tekenende spleetje tussen haar voortanden is ze een prachtige verschijning, ook weer op deze foto's. En daar mag Mierlo en de rest van Brabant best wel trots op zijn.