Jeroen van Koningsbrugge trekt niet altijd volle zalen en Olcay Gulsen zet de bloemetjes buiten

video Johan Vlemmix moet betalen vanwege sekspop Patricia Paay

13:50 De Eindhovense ondernemer Johan Vlemmix moet betalen, besloot de rechtbank in Den Bosch vrijdag. De Oranjegek had het idee om een sekspop te maken naar het evenbeeld van Patricia Paay en uitte dat in de media. Hoe hoog de vergoeding is, bepaalt de rechter op 16 januari.