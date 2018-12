Jeroen moet nog even bijkomen en Sylvie ligt lekker in haar nieuwe pyjama op de grond

Van 't Land ‘Als boer, tuinder of fruitteler ben je vaak afhanke­lijk’

9:30 De afgelopen weken is de discussie losgebarsten over hoe we het volgend jaar gaan doen. De snijbonenteelt is voor het grootste deel handwerk, van het bouwen van de stellages waar ze op omhoog klimmen, tot het plukken van de bonen. Het kost ontzettend veel tijd en de prijs voor de snijbonen op de veiling was dit jaar niet kostendekkend.