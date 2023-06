Jeffrey Herlings breekt nekwervel bij crash in Duitsland: ‘Ik voelde dat er wat mis was’

Minder geel-oran­je akkers in Geldrop en Mierlo: bestrij­dings­mid­del gaat in de ban

GELDROP-MIERLO - Ze zijn nog steeds een veel voorkomend verschijnsel: de door het bestrijdingsmiddel glyfosaat geel-oranje gekleurde akkers. Maar met ingang van volgend jaar zijn het er in Geldrop en Mierlo in ieder geval minder: op van de gemeente gepachte grond is gebruik van het middel dan verboden.