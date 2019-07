Jef Rademakers geniet van opwarming aarde: ‘Lekkere zomer in eigen tuin’

Ook 2019 is kurkdroog: ‘Als het zo droog blijft, komen die vergeelde velden in Brabant er weer aan’

2 juli Net als vorig jaar beleeft Brabant een van de droogste jaren aller tijden. Slechts in vijf procent van alle jaren was het begin juli zo droog als dat het nu is. Vooral het gebrek aan grondwater zorgt voor zorgen.