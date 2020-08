Je zwembad schoonmaken tijdens de hittegolf? Met deze zes tips is het appeltje-eitje

Brabants nieuws Nieuwsover­zicht | Dj's beleven zware zomer zonder festivals - Eerste hittegolf van 2020 een feit

18:29 Na een zeer plakkerige nacht was de eerste hittegolf voor Brabant van dit jaar in de nachtelijke uurtjes al een feit. Enkel uren laten steeg het kwik in heel Nederland boven de 25 graden en dus beleven we nu de eerste hittegolf van 2020. Bij het azc in Gilze is zondagmiddag een vreedzaam protest gehouden. Eerder deze week werd een lesbische asielzoeker daar overgoten met kokend water. Dat en nog veel meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van zondag.