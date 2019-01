Je kunt voortaan Giel de Winter sparen en wie wil er met Gwen van Poorten in de hot tub?

Dit artikel wordt gedurende de dag geüpdatet.

Je moet wel even goed stilzitten hoor als je bij de barbier bent. Dat heeft Mari van de Ven ook wel begrepen inmiddels. Hij kwam er voor de allereerste keer en het zal niet de laatste keer zijn.

Het is wel een beetje reclame voor Jumbo. Máár je kunt Giel de Winter van Stuktv dus voortaan sparen. En dat vindt hij dus wel behoorlijk episch.

In januari begint de behoefte aan vakantie toch wel weer te knagen. Zo ook bij Gwen van Poorten. De presentatrice wil het liefste gewoon lekker in eigen land op vakantie. Of ze wil een eigen hottub...dat kan natuurlijk ook.

De nieuwjaarsbijeenkomst dienst justitiële inrichtingen. Klinkt niet meteen heel sexy maar de inrichting is dat zeker wel! De bijeenkomst waar Onno Hoes ook bij is zit er in ieder geval kleurrijk uit.

Kickbokser Nieky Holzken is natuurlijk altijd super trots als zijn zoon Geraldo gaat vechten. Daarom plaatst hij nu een creatief gefotoshopt plaatje van de aankondiging van het gevecht dat Geraldo op 19 januari zal gaan doen. Entree: 30 euro.

Waar Nieky Holzken trouwens óók trots op is...

Kalm blijven en altijd blijven rennen. Dat is het levensmotto van Nadine Broersen. Ze is dan ook alweer flink aan het trainen en te zien aan het weer en de bergen is dat niet in ons kikkerlandje.

Het is niet altijd makkelijk om gemotiveerd te blijven om te trainen. Daar weet Sylvie Meis alles van. Maar gelukkig heeft ze daarom haar programma Heiss mit Meis ontwikkeld, zodat je nooit alleen bent.

Radio-dj Domien Verschuuren gaat aan de bril. Staat hem goed hoor. Wat vinden jullie? Nou ja, maakt eigenlijk ook niks meer uit. De keuze is al gemaakt: dit wordt 'm.

Zo te zien woont Peter van der Vorst wel erg mooi. Dat mag je toch gerust stellen als je - zonder filter - zo'n foto's kunt maken vanuit je achtertuin. Voor zijn fans zonder Instagram deelde de Brabander het prachtplaatje ook op Twitter. Maar wij hebben hem natuurlijk ook gewoon, in de Brabant Bytes!

Zijne Koninklijke Hoogheid... en een prins ernaast. Cabaretier Guido Weijers uit Breda kan ook nooit stoppen met grappen maken. Hij is van plan om minder te gaan mokken.

Een welverdiende vakantie voor Michael van Gerwen. De darter zit met zijn dochtertje Zoë lekker in het zwembad. Vrouwlief Daphne maakte de foto van MVG en de kleine. Niks te klagen zo te zien!

Dat hij een hele goede voetballer is, weten we inmiddels al wel. Maar nu is Virgil van Dijk uit Breda zelfs geselecteerd voor het Team of the Year van FIFA19. Een hele eer voor iemand die, getuige zijn enthousiaste reactie, ongetwijfeld al lang fan is van het voetbalcomputerspel. Op het onderdeel fysiek is zijn score zelfs 97 van de 100. Een half miljoen mensen vonden de foto al leuk. Wauw!