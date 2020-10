JBZ zegt tientallen afspraken af én sluit vier ok's door toename coronapatiënten

Of ook al reguliere verpleegafdelingen gaan sluiten? Woordvoerster Saskia Byvanck: ,,Dat is te stellig. Het klopt wel dat we in het ziekenhuis naar ruimte aan het zoeken zijn. Er is vandaag volop overleg over.”

Vorige week nog geruststellende woorden

Afgelopen vrijdag lagen er nog 13 patiënten met corona in het JBZ en waren er 15 mensen getest en was het vertrouwen binnen het Bossche ziekenhuis groot dat de reguliere zorg voorlopig niet in gevaar zou komen. Inmiddels is het JBZ dus, enkele dagen later, afspraken aan het verzetten en zijn vier van de veertien operatiekamers dicht. Hoe dat ineens zo anders ligt, terwijl er eerder nog geruststellende woorden klonken?

Byvanck: ,,Er was vorige week sprake van een geleidelijke toename van patiënten, maar helaas loopt het aantal toch sneller op dan we dachten. Ook hebben we patiënten overgenomen uit de rest van het land. Daardoor kwam er maandag een omslagpunt en zijn deze maatregelen nu nodig.”

Op dit moment liggen er 23 patiënten met corona in het ziekenhuis en 15 bij wie de uitslag nog definitief moet worden.

Byvanck benadrukt dat de reguliere zorg voor het grootste gedeelte nog ‘gewoon’ doorgaat. ,,Ja, we zijn afspraken aan het verzetten en dat is héél vervelend, maar we kijken natuurlijk wel naar de aard van zulke afspraken. Sowieso gaat het op de oncologie-afdelingen, de spoedeisende hulp en de verloskunde gewoon door. Er zijn ook nog tien operatiekamers gewoon open.”

Vooruitkijken is ook lastig. ,,Wij hopen dat we de zorg zo goed mogelijk op peil kunnen houden, maar we weten bijvoorbeeld nog niet of de strengere maatregelen van het kabinet helpen.”

Mondkapje voortaan verplicht in hele ziekenhuis

Vanaf vandaag moet iedereen vanaf 13 jaar in het JBZ ook verplicht een mondkapje te dragen in de algemene ruimtes zoals gangen en liften een mondkapje dragen. Het gaat om patiënten, begeleiders, bezoekers en personeel. Een mondkapje mag pas af als mensen gaan zitten in bijvoorbeeld de wachtruimte of als een zorgverlener er om vraagt.

In het ETZ in Tilburg (nog) alles onder controle

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is er vooralsnog geen sprake van het uitstellen van reguliere zorg. ,,Maar het zijn dagkoersen. De situatie laat zich moeilijk voorspellen, zelfs niet op korte termijn", zegt woordvoerder Wim Pleunis. ,,Wij roepen mensen in ieder geval nog steeds op om zorg niet te mijden.”

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het ETZ zei maandagavond in het tv-programma Op1 al zich zorgen te maken over het snel oplopende aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen. ,,Als het zo doorgaat wordt de reguliere zorg straks weer opgeschort. Ik durf daarvoor mijn hand in het vuur te steken.”

