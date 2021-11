JBZ stond voor keuze: óf besmette radioloog werkt door óf afspraken met borstkankerpatiënten afgezegd

Peter ‘Hatseflats’ Gillis test worsten­brood­jes en signeert zijn nieuwe biografie

OISTERWIJK - De vakantieparkenmagnaat Peter Gillis is zaterdag in boekhandel Bruna in Oisterwijk om zijn nieuwe biografie te signeren. ‘Massa is kassa’ gaat over zijn rotjeugd, vreemdgaan, een bijna-bankroet en veel meer. Zo'n vijftig liefhebbers gingen met hem op de foto of vroegen hem een boodschap in te spreken. ,,Maar dan wel mijn boek kopen he?”

