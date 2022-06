Jassen, laarzen en poncho's: regen spelbreker op 7th Sunday

ERP - Na de geslaagde jubileumeditie van Harmony of Hardcore, is vandaag op festivalterrein de Roost plaatsgemaakt voor 7TH Sunday Festival. De slechte weersvoorspellingen weerhoudt bezoekers er niet van om er een geslaagde middag van te maken.

Waar het festivalterrein gister vooral gevuld werd door mensen met ontblote bovenlijven, korte broeken en waaiers, is er nu plaatsgemaakt voor bezoekers verhuld in jasjes, laarzen en poncho’s. Nu het met bakken uit de hemel komt is er van de zonnige dag van gister is niet veel over. De grote festivaltenten fungeren, buiten als decor voor optredens van artiesten als Snelle, Flemming, Antoon en La Fuente, vandaag ook als schuilplek voor het publiek uit Erp en omstreken.

De Stiphoutse Jordy van Rijt (23), die staat te genieten van een optreden in de overdekte Reeboot-stage, is één van hen. Voor hem is het al de vierde keer dat hij het festivalterrein betreedt. ,,7TH Sunday Festival is altijd een van mijn favoriete festivals”, zo vertelt hij. ,,Er is zoveel keuze qua muziekstijlen. Daarnaast komen er ook altijd veel bekenden op het festival af. Dat maakt het extra leuk.”

Regen is spelbreker

Terwijl het pijpenstelen regent, staat de Eindhovense Wout van der Linden, verscholen in zijn doorzichtige poncho, te wachten op zijn vrienden. De 38-jarige is al vaker naar het festival geweest, en baalt als een stekker van de regen. ,,Daar kan de organisatie niks aan doen, maar het is wel jammer. Ik wilde naar een bepaalde stage, maar die moest sluiten door de regen. Dat is wel jammer. Ondanks dat hoop ik er toch een leuke dag van te maken. Ik heb er wel naar uitgekeken.”

Dat het vandaag slechter weer zou worden, is ook bij de organisatie van 7TH Sunday Festival bekend. Daarom worden bij de entree poncho’s uitgedeeld aan de festivalbezoekers, en zijn er op het terrein extra schuilmogelijkheden en punten waar poncho’s gehaald kunnen worden ter beschikking gesteld.

Volledig scherm Wout van der Linden (38) schuilt voor de regen © Sam van Ierssel



