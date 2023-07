Jarig KBO verzorgt veel meer dan uitjes voor ouderen in Den Dungen

Met kaart Dit jaar al 1100 schuurin­bra­ken in Brabant: vooral hier slaan boeven toe

Hoe goed zit jouw schuur op slot? In Brabant vinden bovengemiddeld veel schuurinbraken plaats. Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar werd 1100 keer ingebroken in schuren en garages in onze provincie. Dat is wellicht deels verklaarbaar omdat woningen in Brabant vaker een schuur of garage hebben dan het Nederlandse gemiddelde.