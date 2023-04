Vrouw (23) bijt man tot bloedens toe op straat in Tilburg, slachtof­fer zag vrouw in gestolen vest

TILBURG - Een 23-jarige vrouw heeft een man woensdagmiddag tot bloedens toe gebeten in Tilburg. Ze beet zo hard in zijn hand dat de man naar het ziekenhuis moest. De ruzie begon toen het slachtoffer zag dat de vrouw een vest droeg dat eerder van hem was gestolen.