EINDHOVEN - Een oudere man zorgt al vele jaren voor overlast in de Diephuisstraat in Eindhoven. Een nieuwe buurvrouw die tijdelijk voor hem op de loop is gegaan, heeft nu de kat de bel aangebonden.

Hard roepen. Loeren naar de buren. ’s Nachts muziek draaien, ‘zo hard dat je de muren voelt trillen.’ Op straat gaan liggen en een hartaanval of een mishandeling simuleren, waarna er vergeefs een ambulance komt opdraven. Treiteren. Vervelende opmerkingen maken. Intimideren. Een oudere bewoner zorgt al heel lang voor overlast en onrust in de Diephuisstraat, in Strijp. ,,Hij woont zestig jaar hier, en al zestig jaar is het trammelant”, zegt een buurtbewoner. ,,Ik heb het er van aan mijn rikketik gekregen.”

,,Wij zijn negentien jaar geleden voor hem verhuisd”, zegt een ander. ,,We woonden naast hem en hadden partytenten in de tuin staan omdat hij de hele dag boven uit zijn raam hing om bij ons in de tuin te kijken. En hij heeft mijn zoon een keer bij zijn strot gepakt. Toen was voor ons de maat vol en zijn we vertrokken.” Een derde: ,,Zes, zeven jaar geleden is iemand van woningcorporatie Woonbedrijf de buurt in geweest om te kijken wat er speelde. De conclusie was dat de man eigenlijk weg moest, maar dat Woonbedrijf er niks aan kon doen. Ze kunnen hem niet dwingen.”

De buurtbewoners doen hun verhaal anoniem uit vrees voor meer gedoe met de man. Uitzondering is Joyce Kilwinger, die in februari dit jaar van Woonbedrijf – met urgentie - een huis kreeg naast de bewuste bewoner. Geen fijne plek voor iemand die vanwege een brand in haar vorige woning en privé-perikelen kampt met een post traumatisch stress syndroom. Ze hield het er vijf maanden vol en woont nu met haar zoontje van vier tijdelijk weer bij haar ouders. Woonbedrijf heeft Kilwinger inmiddels een andere woning aangeboden en is volgens haar bereid verhuiskosten te betalen. Maar Kilwinger is niet op het aanbod ingegaan. Ze wil terug naar de Diephuisstraat. ,,Mijn zoontje zit op een school in de buurt en moet daar kunnen blijven. En als ik een ander huis neem, is daarmee het probleem in de straat niet opgelost. De buurman moet verhuizen en hij heeft hulp nodig”, stelt Kilwinger, die kan rekenen op sympathie van buurtbewoners omdat ze haar poot stijf houdt. ,,Ik neem mijn petje voor haar af”, zegt een man uit de Diephuisstraat. ,,Zij is de eerste in al die jaren die doorzet."

Kilwinger had vlot 37 handtekeningen bij elkaar van wijkbewoners die haar steunen. Ze heeft een advocaat in de arm genomen en had vorige week met enkele buurtbewoners een gesprek bij Woonbedrijf. Eerder vroeg ze de burgemeester in te grijpen met de nieuwe Asowet in de hand. Deze wet, ingegaan op 1 juli dit jaar, geeft burgemeesters de mogelijkheid lastige bewoners te vertellen hoe ze zich moeten gedragen, met forse boetes of uithuisplaatsing als stok achter de deur.

De burgemeester maakte van deze mogelijkheid geen gebruik omdat allerlei instanties met de zaak bezig zijn. Woonbedrijf doet buurtonderzoek om bewijzen over het gedrag van de man te verzamelen. Die zijn van belang in een eventuele juridische procedure die tot uitzetting moet lijden. Bemoeizorg zoekt mee naar een oplossing. Daarnaast is het Gemeentelijk De-escalatie Team betrokken bij de kwestie, samen met WIJeinhoven en de politie.

Inzet is dat de man vertrekt en dat hij tegelijkertijd hulp krijgt. Volgens gemeenteraadslid Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), die door Kilwinger werd benaderd, stond in 2009 al in een dossier over de man dat hij het beste af zou zijn in een gesloten psychiatrische instelling. De man lijkt daar anders over te denken. Kilwinger deed vorige week nog aangifte tegen hem omdat hij gezegd zou hebben dat hij 'de hele straat in de fik steekt als hij weg moet.'

De politie geeft aan 'echt goed op de hoogte' te zijn van de langslepende zaak. ,,Maar als wij geen meldingen, klachten of aangiften krijgen, kunnen we moeilijk iets doen." Woonbedrijf gaat omwille van de privacy van de bewoner niet in op de kwestie.

Volledig scherm Diephuisstraat in Eindhoven. © FotoMeulenhof

Volledig scherm Joyce Kilwinger uit Eindhoven vecht voor haar huis. © FotoMeulenhof