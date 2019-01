Jaren zoeken naar die éne tip: zeven Brabantse zaken op nieuwe coldcasekalender, twee Zeeuwse

Dat zegt de politie naar aanleiding van de publicatie van de coldcasekalender 2019. Op de nieuwe lijst staan zeven onopgeloste zaken uit Brabant: drie in West-Brabant en vier in Oost-Brabant. Het gaat om vijf (vermoedelijke) moorden of doodslagen, één vermissing waarbij mogelijk een misdrijf in het spel is en de vondst van een onbekend babylijkje. Uit Zeeland zijn er twee zaken.

Informant

Een opmerkelijke cold case is onder meer die van de moord op Sjef Delahaije (42) in 1987 op een parkeerplaats bij het Liesbos in Breda, een misdrijf waarvoor een veroordeelde verdachte in hoger beroep werd vrijgesproken. Het meer dan 30 jaar oude delict zou eigenlijk verjaard zijn. ,,Maar doordat er in het onderzoek bijvoorbeeld aanhoudingen zijn geweest, is de termijn steeds verschoven", legt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk uit. Bijzonder is ook de moord op Tamara Plehn (30) in 2013 in Berghem. Advocaat Arthur van der Biezen opperde dat haar werk als informant deze moeder mogelijk fataal is geworden.

Het is de derde keer dat de politie de kalender verspreid in gevangenissen. Ze doet dat omdat uit ervaring blijkt 'dat onder (ex-)gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten'. Dit jaar loopt er een proef in twee tbs-instellingen om te toetsen of de kalender ook in zulke klinieken kan worden verspreid.

Kunstmatige intelligentie

De politie hoopt dat mensen na jaren van zwijgen over een zaak willen gaan praten. Daarbij kan de recherche nieuwe (DNA-)technieken inzetten die tot doorbraken kunnen leiden, benadrukt landelijk portefeuillehouder cold cases Aart Garssen van de politie. Hij zegt dat de politie dit jaar ook sterk wil op digitalisering en het inzetten van kunstmatige intelligentie bij het analyseren van zaken: ,,Door beter inzicht in alle cold cases kunnen we de schaarse politiecapaciteit gerichter inzetten op kansrijke zaken. Ook gaan we externe deskundigheid gebruiken, zoals die van universiteiten en gepensioneerde politiemensen.’

Overzicht regionale coldcases 2019

Noord-Brabant

5 juli 2007, Tilburg. Na een brand in een pand aan de Kapuccijnenstraat in Tilburg vinden hulpdiensten het lichaam van Abdeljabber Tebbaa (41). De Tilburger is waarschijnlijk om het leven gebracht, waarna de brand is gesticht. De politie kent het slachtoffer uit de drugsscene.

23 oktober 1992, vermiste, Oosterhout. Theo van den Oetelaar (33) rijdt rond zeven uur ‘s avonds weg bij zijn woning in Oosterhout. De punctuele vader had een afspraak om rond half negen zijn dochtertje op te halen, maar hij is nooit meer gezien. Ook omdat hij zonder rijbewijs en paspoort is vertrokken, sluit de politie een misdrijf niet uit. De grijze Toyota van de man is op 3 november teruggevonden bij een hotel bij het NS-station in Breda.

5 september 1987, Breda. Op de parkeerplaats bij restaurant De Kloek aan de Liesboslaan ligt Sjef Delahaije (42), vlakbij zijn auto. De Belg is doodgeschoten en de ruit van zijn portier is stuk. De parkeerplaats was een trefpunt voor homoseksuele mannen. Een veroordeelde verdachte uit Sint Willebrord wordt in hoger beroep vrijgesproken.

1 januari 2013, Oss. Op de oprit van een woning aan de Berghemseweg ligt het lichaam van Marja Nijholt (48) uit Enschede. De neergestoken vrouw was een dag eerder met de trein naar Oss gereisd. Daar dwaalde ze op een ogenschijnlijke zoektocht door de straten en maakte ze een angstige indruk op mensen die ze aansprak.

28 maart 2013, Berghem. Om te voorkomen dat haar ex een omgangsregeling krijgt met haar dochtertje, voorzag Tamara Plehn (30) de politie regelmatig van tips over zijn hennephandel. Drie jaar nadat haar ex wordt veroordeeld, schiet iemand de vrouw dood in de portiek van haar flat aan Het Reut. Haar werk als informant is haar mogelijk fataal geworden opperde advocaat Arthur van der Biezen.

12 juni 1997, Best. In het bos bij het Wilhelminakanaal stuit een hobbyzoeker met metaaldetector op het begraven lichaam van gewurgde blanke man, mogelijk van mediterraanse komaf. Opvallend is zijn prijzige merkkleding waaronder Versace-broek en Moreschi schoenen, waarschijnlijk (deels) in Japan gekocht.

25 januari 1994, Den Bosch. In de rietkraag van een afwateringskanaal tussen Den Bosch en Vught vinden NS-medewerkers het lijkje van een onbekende babyjongen. De plek ligt aan de route die twee asielzoekerscentra in Vught en Den Bosch verbond. Politieonderzoek in de opvangcentra, had geen resultaat.

Zeeland:

4 juli 2012, Westdorpe. In een sloot aan de Kapittelstraat in Westdorpe wordt het lichaam aangetroffen van Michael ten Napel (30), vader van drie kinderen. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Het slachtoffer is het laatst gezien op maandag 2 juli toen hij in Axel de woning verliet waar hij tijdelijk verbleef.