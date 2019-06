Jaqueline Govaert geniet na van Pinkpop en Rico Verhoeven leest interview voor aan dochter

Update + Video Man loopt met mes op de keel door woonzorg­cen­trum Helmond, steekt zichzelf en overlijdt: ouderen huilend naar buiten

10 juni HELMOND - Een man is overleden nadat hij zichzelf maandag rond 12.30 uur met een mes van het leven heeft beroofd. Dat gebeurde midden in de eetzaal van een Woonzorgcentrum Savant de Ameide in Helmond. Tientallen ouderen zaten op dat moment te eten en waren getuigen.