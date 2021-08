Janny restaureert mensen: ‘Vrouwen die na kanker geen tepel meer hebben of een oog missen’

Meer dan 30.000 nieuwe inwoners erbij in eerste zes maanden, krimp te zien in Breda

28 juli Er zijn in de eerste zes maanden van dit jaar meer dan dertigduizend inwoners bijgekomen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Er werden meer baby's geboren dan dat er mensen overleden en ook kwamen er meer immigranten bij dan mensen die naar het buitenland vertrokken. In Tilburg is een flinke groei te zien, terwijl in Breda een krimp te zien is.