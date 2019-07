Jan-Willem en Imke uit Eindhoven: restaurant nam wraak na kritische online recensies

Bij thuiskomst schrokken ze zich rot. Met de tuinslang uit de voortuin was water onder de voordeur naar binnen gespoten. Ook zaten er flyers van het restaurant geplakt op de ramen van hun woonhuis in de Eindhovense wijk Meerhoven. Voor Jan-Willem Eigeman en zijn vrouw Imke staat het vast wie hier achter zit. In hun ogen is het een wraakactie van mensen van het restaurant Hemels. Eigeman had zich in een recensie op internet kritisch uitgelaten over geleverde pokebowls. Die reviews gingen over het ontbreken van avocado in de etenswaren en -ernstiger- voedselvergiftiging. ,,De pokebowls waren warm geworden en niet vers meer”, zegt Eigeman. ,,Onze dochters kregen na het eten last van diarree. Dat mag ik toch zeker wel melden?”

‘Heel beangstigend’

Het echtpaar Eigeman is ontdaan van wat ze in hun huis even later aantroffen. ,,Ik vind dit heel beangstigend”, zegt Imke. ,,Onze kinderen zijn er ook helemaal ontdaan van en slapen slecht.” Jan-Willem: ,,Dit verwacht je toch niet, dat mensen over je hek klimmen, flyers plakken op je huis en water naar binnen spuiten? Ik ben heel erg voor de vrijheid van meningsuiting in dit land en mag in een review zeggen wat ik wil. Over het ontbreken van de avocado’s had ik eerst gebeld, maar dat werd botweg ontkend.”

Volledig scherm © Jan-Willem Eigeman

De uitbaatster van Hemels bestrijdt in alle toonaarden dat zij of medewerkers van het restaurant in Stratum achter de actie zouden zitten. ,,Waarom zou ik de moeite nemen om op een drukke avond helemaal naar Meerhoven te rijden om zoiets te doen?”, zegt Rebecca, die haar achternaam niet wil prijsgeven.

Ze is des duivels en overweegt aangifte te doen van laster. ,,Deze man valt ons al langer lastig, hij stalkt me met telefoontjes en appjes. Nadat hij dreigde om nog meer recensies te plaatsen, hebben we hem op een zwarte lijst geplaatst en nemen we geen bestellingen meer van hem aan.”

Zwarte lijst

Volgens Eigeman is hij al enkele jaren vaste klant bij Hemels. Toen hij dinsdagmiddag opnieuw pokebowls wilde bestellen, kreeg hij een mailtje van thuisbezorgd.nl, dat Hemels niet kon leveren en dat het restaurant hierover nog contact zou opnemen. Volgens Eigeman werd hij kort daarna gebeld door een medewerkster. ,,Dat meisje was heel grof in de mond: ‘je staat op de zwarte lijst, want je schrijft kutrecensies’. Even later belde de eigenaresse zelf op met de boodschap dat ze me op kwam zoeken of enkele mensen langs zou sturen. Dan zullen we wel eens zien wie er het laatst lacht, zei ze.”

Rond zes uur die avond kwam Eigeman thuis en trof hij de flyers aan. De gang stond blank. ,,De politie is langs geweest maar zei dat er geen strafbaar feit is gepleegd: er is geen sprake van een concrete bedreiging en er is niets vernield. Maar ik word misselijk van de gedachte dat ze gewoon over ons hek heen zijn geklommen.”

