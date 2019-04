Jan uit Eindhoven helpt ernstig gewond meisje (8) dat hard aangereden is door een auto: ‘Ze was erg in paniek’

BLADEL/EINDHOVEN - Jan Bernaards (51) uit Eindhoven heeft woensdag een ernstig gewond 8-jarig meisje geholpen op de Europalaan in Bladel. Ze was aangereden door een auto en het zag er niet goed uit. ,,Ik hield haar net zo lang vast tot de ambulance kwam en probeerde haar aldoor te kalmeren.”

Het meisje wandelde woensdag samen met haar tante door Bladel, toen ze wilde oversteken en een auto haar met 50 kilometer per uur aanreed. Ze brak haar been en liep door de harde klap, op de voorkant van de auto, een grote hoofdwond op. Bernaards reed er twee auto's achter en zag het ongeluk gebeuren. Hij twijfelde geen moment en stapte uit om het slachtoffertje te helpen.

,,Ze was ernstig gewond en in paniek”, zegt Bernaards tegen deze krant. Hij probeerde haar kalm te houden, terwijl er een ambulance werd gebeld. ,,Maar ik moest ondertussen ook de bestuurder kalmeren. Die was ontzettend geschrokken en in paniek.”

‘Ik moest haar erbij houden’

,,Ik bleef haar vragen stellen om haar erbij te houden: hoe oud ben je? Hoe heet je? Waar kom je vandaan?” Bernaards heeft in het verleden vaker mensen eerste hulp verleend, vertelt hij, waardoor hij EHBO onder de knie heeft. ,,Op zo'n moment schakel je al je emoties uit en ben je alleen maar bezig met die ander.” Hij was vooral bezorgd of ze geen hersenletsel had.

Een traumahelikopter arriveerde en daarbij ook een ambulance, terwijl er inmiddels een kring van zo'n dertig omstanders om hen heen was ontstaan. De artsen vroegen hem om haar been in precies dezelfde positie te houden, die hij al een kwartier had volgehouden. Tot er een spalk omheen werd gezet. De trauma-arts ging met haar mee in de ambulance, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

Die nacht sliep hij slecht. Hij wist niet hoe het met haar was en had geen contactgegevens met de familie uitgewisseld.

‘Wie heeft onze dochter geholpen?’

De familie realiseerde zich ook dat er in het moment vergeten is contactgegevens uit te wisselen. Via de politie plaatste de familie een oproep op Facebook: ‘Wij zoeken de man in het zwarte shirt die onze dochter heeft geholpen. We zijn erg blij met zijn hulp!’

Bernaards dochter zag het bericht op Facebook staan en vertelde haar vader dat hij gezocht werd. ,,Wat heb ik nou weer gedaan?”, was zijn eerste reactie. Ze vertelde hem dat de familie hem wil bedanken en hem wil laten weten dat het goed met haar gaat.