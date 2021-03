Jan (80) uit Eindhoven maakte een eind aan zijn leven, maar waaróm? ‘Dit was niet nodig’

Het is niet zo druk op de crematie. Er zijn een paar mensen van bowlingclub De Old Timers, een paar van De Cafézangers uit café ‘t Rozenknopje, een enkeling uit de woonomgeving van de overledene. Op de achterste rij in crematorium Rijtackers zitten familieleden van de dode. Ze hadden al lang geen contact meer met hem en houden zich afzijdig. Het is geen doorsnee afscheid, maar het was ook geen doorsnee man. We geven hem hier omwille van zijn privacy wel een doodgewone schuilnaam: Jan de Vries.