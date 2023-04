Jan (67) fietst 7000 kilometer om aandacht te vragen voor zeldzame kinderziekte van kleindochter Sabine

Heukelum duwt Woudrichem richting derde klasse: ‘Ik geef ons nog één procent kans’

Woudrichem en Heukelum behoren tot het half dozijn clubs in de tweede klasse H dat voor lijfsbehoud strijdt. Na de 2-4 overwinning van Heukelum is sprake van berusting op Het Bolwerk in ‘Woerkum’. Voor de ‘vissenkoppen’ is het net gesloten, volgend seizoen zijn zij weer derdeklasser.