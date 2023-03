‘Jagers krijgen ervan langs’ en ‘onverantwoord hard rijdende buschauffeurs’

LezersbrievenDe redactie krijgt regelmatig brieven van lezers, over actuele onderwerpen of over geplaatste artikelen. Wilt u ook reageren? Mail dan naar redactie.discussie@gelderlander.nl . Mogelijk komt uw reactie dan in de krant en op onze website. Hieronder een selectie van ingezonden brieven.

Gerrit Jansen

Vandaag dacht ik in de Gelderlander een interessant stuk te gaan lezen van Gerrit Jansen uit Angeren over het verschil tussen een haas en een konijn. Maar niets is echter minder waar. Het is in werkelijkheid nog even een gratis stemadvies van hem voor de Provinciale Staten volgende week.

Na een paar zinnen over het feit dat er minder hazen en konijnen zijn dan een aantal geleden, krijgen de jagers er van langs als schuldigen. Ik kan me herinneren dat in de afgelopen winter de buurtjagers verheugd aangaven dat ze in jaren niet zo veel hazen hebben gezien. Erg positieve ontwikkeling.

Daarna geeft hij aan dat iedereen met gezond verstand niet op de Boer Burger Beweging moet gaan stemmen omdat ze klimaatverandering en stikstofprobleem aan de laars zouden lappen. Dat is zijn persoonlijke mening, maar raakt volgens mij kant nog wal.

Deze politieke partij staat met beide benen op de grond en wil dat er beleid gemaakt wordt met data die kloppen en dat er gekeken wordt hoe het plaatselijk werkelijk met de natuur gaat en niet dat er beleid gemaakt wordt na allerlei onjuiste metingen.

Vervolgens zegt de heer Jansen dat de boeren de haas en konijn compleet de das om doen. Jammer dat hij niet weet dat een boer juist boer geworden is omdat hij van zijn vee, het land en de natuur houdt. Hij moet hiermee wel zijn boterham kunnen verdienen maar er wordt ook gewerkt aan allerlei nieuwe stukjes natuur: kruidenrijke akkerranden, hoogstam boomgaarden, nieuwe graansoorten, heggen, ophangen uilenkasten etc etc.

Gisteren hebben we zelf een brede struweelhaag van 500 meter lang aangelegd. Ook wordt geprobeerd om vogelnesten te beschermen. Maar hoe zuur is het dan dat je ziet dat o.a. roofvogels met de eieren of jonge haasjes wegvliegen.

Onjuist om de boeren en jagers hiervan de complete de schuld te geven. Als het aan de heer Jansen ligt, vrees ik dat de boeren eerder uitgestorven zijn dan de hazen en konijnen!

Wilma Roelofs, Voorst

Volledig scherm Jonge hazen liggen eind februari vaak al in het veld. © E. Welling

Gerrit Jansen (2)

Met de verkiezingen in aantocht doet Gerrit Jansen in zijn gewaardeerde rubriek Natuur in De Gelderlander van op dinsdag 7 maart een poging om de kiezer te overtuigen van zijn gelijk. Hij ziet het vol afgrijzen gebeuren dat de BBB de grootste wordt bij de Provinciale Verkiezingen.

Dat is zijn goed recht en het past ook nog bij een linkse krant die De Gelderlander volgens mij is. Maar hij moet geen onzin gaan vertellen want er is geen enkele partij die de stikstofproblematiek aan zijn laars lapt.

Ook vertelt hij niet de waarheid over de wildstand in Nederland. De konijnenstand is ronduit slecht en de oorzaak daarvan zijn de konijnenziektes. De konijnenstand moet je juist kort houden want bij grote hoeveelheden slaat de myxomatose en het RHD virus (ook wel VHS genoemd) toe.

De hazenstand is zeker in de Achterhoek nog nooit zo hoog geweest. Die tellingen moeten 's nachts gebeuren, want dan zijn die prachtige dieren actief.

Bram te Paske, Aalten

Busstaking

Toen ik achterop een (kleine) ‘Breng-bus’ zag dat het streekvervoer vrijwilligers zocht, heb ik me aangemeld om vrijwillig chauffeur te worden.

Tijdens de opleiding die toen volgde, ook door een vrijwilliger, werd ik wegwijs gemaakt met de bus en de route die ik zou gaan rijden. Na een aantal oefenritten zou ik ‘op tijd’ gaan rijden. Het viel me tegen om steeds op tijd bij de volgende halte te zijn.

Dat was nog in vakantietijd, met een zeer beperkt passagiersaanbod. Toch moest de pauze in de rit deels worden opgeofferd om weer op tijd aan de nieuwe rit te beginnen.

Op mijn vraag aan m’n begeleider hoeveel tijd er per halte voor in- en uitstappen is gereserveerd, was het antwoord: geen. Dat betekent dus dat je steeds sneller moet gaan rijden, naarmate het drukker wordt. Sneller rijden dan ik zou willen, lees: verantwoord zou vinden. Als vrijwilliger heb ik toen besloten om niet verder te gaan. Die keuze had ik.

Ik begrijp nu heel goed wat de stakende buschauffeurs met werkdruk bedoelen.

Johan Brinkman, Tolkamer

Volledig scherm Stakende buschauffeurs komen samen op het busstation. © Anton Kappers

