Jacki maakt surprises in opdracht en koopt zelfs de cadeaus bij de lokale ondernemer

In haar atelier, Jacki is opgeleid aan de Academie voor Industriële Vormgeving en als edelsmid, ligt heel veel leuk en luxe materiaal waar ze mee uit de voeten kan. ,,En dan loopt het bij mij natuurlijk uit de hand. Ik maakte bijvoorbeeld het boek van Sinterklaas, dat is uitgegroeid tot en cadeau op zich. Het is een heel mooi groot bewaarboek geworden, compleet met gegraveerde messing platen. Dat kun je echt nog wel gebruiken. Voor een andere surprise ben ik op pad gegaan voor echt paardenhaar.”



Geen standaard knutsels dus, maar kunstwerken waar stiekem heel veel tijd in is gaan zitten. Dat vindt Jacki niet erg. Ze heeft zelfs de cadeautjes nog gekocht. ,,Mijn ‘Sinterklaas’ wilde de cadeaus bij Bol.com bestellen en bij mij laten afleveren. Daar was ik het niet me eens, dus ik bood aan de cadeaus bij de kleine, lokale ondernemers te gaan kopen. Waarom zou je zo'n megabedrijf nog groter maken en de ondernemers die het zo hard nodig hebben overslaan?”



De ‘Sinterklaas’ heeft van zijn kant wel de vergoeding verhoogd. 7,50 euro staat niet in verhouding tot de tijd wat het gekost heeft en het resultaat. Jacki: ,,Maar daar doe ik het niet voor. Ik wilde alleen een tube lijm extra afrekenen. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen en ja, dan ga ik ook helemaal los.”