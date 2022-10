Jacht op Brabantse drugsbende op 40 locaties: half miljoen euro verstopt, 10 kilo crystal meth, wapens en veel luxe goederen

Dit is wat we tot nu toe weten over de drugsinval­len in Brabant

EINDHOVEN/BEST - Eindhoven, Best, Oeffelt. Drie plaatsen die op de vroege maandagochtend wakker werden geschud door invallen van de politie, Fiod en Defensie. Voor een onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs werden woonwagens doorzocht, een autogarage binnenstebuiten gekeerd en woningen binnengevallen. Maar wat weten we nu precies over deze invallen en het onderzoek?

17 oktober