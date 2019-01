Jaarwisseling vol incidenten in West-Brabant: ontplofte mortierpijp, steekpartij en branden

Ongeloof bij bewoners in de Arenberglaan in de wijk Haagse Beemden in Breda die op oudjaarsavond te maken kregen met een heuse ontploffing van een mortierpijp in hun straat. Een deel van de vuurwerkbom of de stellage vloog door de lucht een keukenraam in. Daar achter stonden twee kinderen van waarschijnlijk jonger dan tien jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis overgebracht met nog onbekend letsel.