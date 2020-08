Jaar van extreem weer in Brabant: hoe storm, zeiknatte en gortdroge periodes elkaar opvolgden tot hitte van nu

Red Alert: het is vijf voor twaalf voor de evenemen­ten­bran­che

0:18 De evenementenbranche zette dinsdagavond in het hele land tientallen gemeentehuizen letterlijk in de schijnwerpers. Doel van Red Alert is een noodsignaal af te geven over hoe moeilijk ze het heeft in deze tijd van corona. Om 21.00 uur ging het licht aan en om 23.55 uur weer uit. Het is letterlijk vijf voor twaalf voor de branche.