Jaar na de windvlaag en gewonden: Opblaasbare finishboog moet voor veilige Knakworstrennen zorgen

Dit zijn de hoogtepun­ten van carnaval in de gemeente Rucphen

RUCPHEN - Met jubilerende carnavalsstichtingen in Zegge en Sprundel valt er heel wat te feesten in de vijf dorpen van de gemeente Rucphen, waar natuurlijk ook Sint Willebrord, Rucphen en Schijf zich niet onbetuigd laten. We nemen de hoogtepunten van de carnavalsactiviteiten hieronder even door.