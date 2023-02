IVN Son en Breugel geeft 150 mezenkasten weg in strijd tegen processierups

Veel gemeenten maakten de afgelopen jaren een omslag in de omgang met de jeukrups. Niet langer meer bestrijden maar beheersen. Ook Son en Breugel stopte met het gebruik van (giftige) bestrijdingsmiddel Xentari en het standaard afzuigen of wegbranden van nesten. In plaats daarvan wordt nu geprobeerd om het aantal natuurlijke vijanden als koolmezen en lieveheersbeestjes te laten toenemen. In de afgelopen jaren heeft het IVN in Son en Breugel met basisschoolleerlingen zo’n 200 mezen-nestkasten gemaakt, die rond de scholen zijn opgehangen. In samenwerking met de gemeente zijn inmiddels enkele honderden nestkastjes uitgedeeld.