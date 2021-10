Isolatiesector in Brabant wordt platgebeld: ‘Aanvraag is wel vervijfvoudigd’

Veel mensen zoeken zelf naar alternatieven om te besparen op die steeds hoger wordende rekening. Dat merken ook Brabantse isolatiebedrijven. ,,Normaal is er in de aanloop van de zomer naar de winter een verdubbeling van het aantal aanvragen, maar nu is het gewoon vervijfvoudigd”, meldt een werknemer van Isolatietechniek Brabant, dat in de hele provincie werkt. ,,Soms krijgen we op een dag honderd aanvragen binnen.”