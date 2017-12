Is Suzanne de V. uit Helmond slachtoffer of moordenares?

HELMOND - De Bossche rechtbank buigt zich donderdag en vrijdag over de vraag of de Helmondse Suzanne de V. mei vorig jaar in uiterste nood haar gewelddadige partner doodsloeg, of dat het toch met opzet was, zoals het Openbaar Ministerie vermoedt.

Grote commotie even voor twee uur 's nachts, in de Helmondse Mgr. Swinkelstraat. Suzanne de V (28) belt totaal overstuur aan bij haar buurman, onder het bloed. Ze kan niks uitbrengen en zakt door haar knieën . De buurman rent meteen haar huis binnen en vindt op de slaapkamer haar partner Michael Schmitt, dood, met een bebloede hamer naast zich.

Hels leven

Wrang genoeg kijkt de buurt er niet van op. Het is overbekend dat Suzanne, moeder van drie kinderen (toen 1, 2, en 3 jaar) een hels leven leidde. Iedereen heeft verhalen over gegil en verwondingen. Ze heeft vele miskramen gehad, mocht geen make-up dragen, moest over alles rekenschap afleggen en was desondanks regelmatig het haasje. Ze zou als dartbord zijn gebruikt en kreeg een geweer tegen haar hoofd.

Hoewel iedereen dus spreekt van zelfverdediging, gaat ze wel direct de cel in. En daar blijft ze, bijna een jaar lang, tot haar advocate Leonie van der Grinten haar in februari uit voorarrest loskrijgt. Dat was vooral in het belang van de kinderen: in de allereerste levensjaren is hechting met de moeder van levensbelang voor een normale ontwikkeling.

Het Openbaar Ministerie bleef lang tegen de vrijlating. Officier Jorick Schreurs schokte de familie van Suzanne door vanaf de allereerste van vier procedurele zittingen mogelijke opzet te zien. De tenlastelegging is dan ook moord.

Tandarts

Zijn vermoeden werd steeds sterker. In de fatale nacht zag ambulancepersoneel wonden aan haar hals, wat lijkt te kloppen met haar verhaal dat Schmitt haar probeerde te wurgen. Maar volgens Schreurs kan dat ook van recent tandartsbezoek zijn. In november was duidelijk dat er zeventien hamerslagen zijn uitgedeeld, waarvan de eerste meteen dodelijk was. ,,Een gerichte dodelijke slag met een plots opduikende hamer is niet wat je verwacht bij blinde paniek", zei hij.

Dat ze zich totaal niks herinnert vond hij ook verdacht, maar advocate Van der Grinten wees op een rapport dat dat niet ongebruikelijk is bij levensbedreigende situaties. Schreurs zag op zijn beurt weer dat Suzanne 'het is hij of ik' heeft gezegd tegen buurtbewoners.

Een volgend onderzoek wees in februari uit dat de dodelijke slag op het achterhoofd was. En dat zette het slaan-bij-wurgen-verhaal op losse schroeven. Daarom heeft het NFI 3D-computermodellen gemaakt en bekeken hoe de wonden zouden zijn als Schmitt staat, zit, of ligt.