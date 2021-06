Is jouw Brabantse EK-kennis nog een beetje op peil? Maak hier de quiz

Nieuwsover­zicht | Blijdschap om arrestatie klus-oplichter - Grote storing legt treinver­keer lang plat

31 mei Een grote storing legde het treinverkeer in heel Nederland lange tijd plat. Ook in Brabant ondervonden reizigers hinder. De politie hield maandag een man uit Oss aan op verdenking van het doorrijden na het dodelijke ongeluk met een hardloper in Zaltbommel. Verder ging het megaproces tegen Martien R. uit Oss verder, raakten er bij een brand in Boxtel drie mensen gewond en is het kraanwater in de Kempen weer drinkbaar bevonden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.