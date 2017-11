Is het te vroeg om kerstversiering op te hangen?

Voorstanders

Last Christmas, I gave you my heart... Sky Radio is 1 oktober gestart met de speciale kerstprogrammering. Fijn, vinden voorstanders, zo kun je 35 dagen lang alvast in de stemming komen. De geur van vers dennengroen vinden zij de lekkerste geur die er is, dus zodra er kerstbomen zijn, gaan zij er eentje halen. Ieder donker hoekje van het huis moet verlicht worden met kerstlampjes en zelfs de voorbereidingen voor het kerstdiner zijn al in volle gang. Je kunt immers niet vroeg genoeg beginnen.