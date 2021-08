Is dit vakantiepark van de familie Gillis een vieze oude bende of prima voor een budgetvakantie?

Mark Gillis (25) is de zoon van vakantieparkondernemer Peter Gillis en operationeel manager van diverse parken. Hij is duidelijk: ,,Das nie goe”, zegt hij met zijn Brabantse accent. ,,Daar loop ik ook niet voor weg. Het moet schoon zijn en de schoonmaker of technische dienst hadden dat moeten melden.”



In een reactie tegen MAX Vakantieman zei Oostappen Vakantieparken (de overkoepelende organisatie) dat de parken deze winter gesloten worden voor onderhoud. De media, waaronder deze krant, pakten dat op als nieuws. Maar volgens Gillis gaan de parken iedere winter dicht voor onderhoud.