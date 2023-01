Is die geschonken verzameling schilderijen van Picasso en Dalí alle heisa in Den Bosch wel waard?

Expositie in Maurits­huis gaat niet alleen over watersnood toen, maar ook nu en in de toekomst

WILLEMSTAD - De honderden ‘geschenkwoningen’ die na de watersnoodramp in 1953 in Zuid-West Nederland zijn gebouwd, verdienen een monumentenstatus volgens het rijk. Dat zegt Ronald van der Stroom van de provincie Noord-Brabant bij de opbouw van de reizende expositie Water Landt in het Mauritshuis in Willemstad.

16:43