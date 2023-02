Inzegening Striepersgatse carnaval geen mis meer, maar een viering; ‘Het wordt een waardig samenzijn’

Valentijns­bal­lon­nen en I Love Zurrik sieren Soerendonk; afzender Willie, maar wie is Willie?

SOERENDONK - De inwoners van Soerendonk zijn vanochtend verrast met ‘I love Zurrik’ op hun raam, op de voordeur of op hun auto. De afzender is ‘Willie’, Soerendonks voor ‘wij’. Op verschillende plekken in het dorp staan ook ballonnen in de vorm van een hart.