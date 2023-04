Inwoners Hapert helpen om van het aardgas af te komen: ‘We beginnen in wijken waar het makkelijk te realiseren valt’

En dan staan ineens de bewoners van het zorghuis op de stoep van je hotel: ‘Ik dacht even dat het een oefening was’

VLIJMEN - ,,We hebben een calamiteit, kunnen we komen?” Marjolein Blanken van Hotel Prinsen in Vlijmen dacht even aan een oefening toen de manager van het zorgcentrum om de hoek aan de lijn hing. Het was menens. ,,Nou, kom maar dan.”