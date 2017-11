Inwoner Alphen-Chaam voelt zich goed, veel rokers in Rucphen en hoog percentage obesitas in Gilze en Rijen

De GGD geeft antwoorden op deze vragen met de Brabantscan. De scan is ontwikkeld voor gemeenten, de provincie en andere organisaties. De Brabantscan is een gezamenlijk initiatief van de GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuidoost.

Obesitas

Uit de scan over 2016 blijkt bijvoorbeeld dat het percentage obesitas in Alphen-Chaam ver onder het West-Brabantse gemiddelde ligt, terwijl obesitas in Gilze en Rijen een serieus probleem lijkt met respectievelijk 18% en 21% obesitas onder 19-64 jarigen en 65-plussers. In Alphen-Chaam liggen deze percentages op 11% en 13% ten opzichte van een West-Brabants gemiddelde van 13% en 17%.

Roken

In Alphen-Chaam wordt er bovendien relatief weinig gerookt. Het West-Brabants gemiddelde ligt op 21% onder de 19-64 jarigen en 12% bij de 65-plussers. In Alphen-Chaam is dit 15% en 9%. Het percentage ligt daarentegen erg hoog in Rucphen: 29% en 15%.

Alcohol

In Halderberge wonen relatief weinig gewoontedrinkers (4% onder de 19-64 jarigen en 5% bij de 65-plussers). Het West-Brabants gemiddelde ligt op respectievelijk 6% en 8%. Waar er veel wordt gedronken? In Dongen bij de 19-64 jarigen (11%) en in Breda onder de 65-plussers (10%).

Bewegen

Bewegen? Dat doen ze zeker in Alphen-Chaam voldoende: 65% van de 19-64 jarigen zegt voldoende te bewegen en van de 65-plussers liefst 77%. Het West-Brabants gemiddelde ligt op 58% en 72%.

Inwoner Alphen-Chaam voelt zich goed

In Alphen-Chaam voelt 85 procent van de inwoners zich lichamelijk goed. Dat is boven het gemiddelde: in West-Brabant voelt 79% zich lichamelijk prima. In Rucphen voelt men zich een stuk slechter: 'slechts' 75% voelt zich fysiek goed. In Alphen-Chaam woont bovendien het kleinste aantal kwetsbare ouderen. Daar is slechts 18% van de ouderen kwetsbaar, terwijl in Bergen op Zoom en Rucphen 31% van de ouderen onder die categorie valt. Het West-Brabantse gemiddelde is 27%.