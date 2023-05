Invallen in Helmond in groot Duits onderzoek: vijf aanhoudingen voor meer dan twintig plofkraken

Snelheid op ‘gevaarlij­ke’ weg Rosmalen omlaag: ‘Mensen rijden vaak te hard’

ROSMALEN/KRUISSTRAAT - Het wordt een stuk prettiger voor bewoners aan de weg Bruggen in Rosmalen. Chauffeurs mogen er voortaan nog maximaal 30 kilometer per uur rijden. Om te voorkomen dat ze alsnog met 50 kilometer per uur of harder langs scheuren, past de gemeente de weg aan.