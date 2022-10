Invallen bij woonwagens in Eindhoven en autobedrijf in Best, 1000 agenten en militairen landelijk ingezet

met video + updateEINDHOVEN - De politie is maandagochtend met 1000 agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van Defensie op tientallen locaties bezig met een groot drugsonderzoek. Onder meer een autobedrijf in Best en meerdere woonwagens in Eindhoven worden doorzocht. Dat onderzoek wordt samen met de Belastingdienst en FIOD gedaan. Er zijn meerdere verdachten aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerster wordt de belangrijkste actie gehouden op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. Het kamp ligt aan het eind van de weg in een bosachtig gebied, waar behalve wandelaars weinig mensen komen.

De toegangsweg naar het woonwagenkamp staat vol met politie en busjes van de technische recherche. Voor de veiligheid is tijdens de acties ook de Mobiele Eenheid klaar om in te grijpen. Het onderzoek wordt gedaan naar de productie en handel in synthetische drugs, en het witwassen van crimineel geld.

Volledig scherm De politie is op in ieder geval drie locaties in Eindhoven bezig met een drugsonderzoek. Het gaat woonwagenkampen aan de Heezerweg, Castiliëlaan en Brestlaan. © Fotopersburo Bert Jansen

Woonwagenkamp ontruimd

Een groot bosgebied rondom de Heezerweg is door de politie afgesloten. De rechter-commissaris heeft een ordemaatregel afgekondigd, wat betekent dat niemand het afgesloten gebied in mag. Het kamp wordt daarom ontruimd, waardoor bewoners hun woonwagens moeten verlaten. Met fietsen, koffers en knuffels lopen ze met hun kinderen het terrein af. Ook journalisten wordt de toegang geweigerd. Binnen de afzettingen worden door de politie zoekingen gedaan. Bij het onderzoek worden honden ingezet.

Daarnaast wordt op twee andere woonwagenkampen onderzoek gedaan. Op de Brestlaan worden twee woonwagens doorzocht. Agenten maakten op het kamp foto’s van een vuurwapen, dat mogelijk in een van de wagens is gevonden. Eén woonwagen op het kamp aan de Castiliëlaan wordt ook grondig doorzocht: zelfs de brievenbus aan de voorkant van het het erf werd voor onderzoek tijdelijk meegenomen.

Volledig scherm Ook op een woonwagenkamp aan de Castiliëlaan in Eindhoven werd een woonwagen doorzocht. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Op de Castiliëlaan werd ook een brievenbus bekeken door de politie. © Fotopersburo Bert Jansen

Autobedrijf doorzocht

Op de drie doorzochte kampen zijn eerder al invallen geweest in 2010, 2011 en 2013. De gemeente Eindhoven is verder van plan om het woonwagenkamp aan de Heezerweg op te heffen. Aan de Castiliëlaan zouden juist meer woningen worden geplaatst.

In Best is de politie ook voor een onderzoek aanwezig bij een autobedrijf aan De Ronde, dat tweedehands voertuigen inkoopt en verkoopt. Agenten kijken bij het bedrijf onder de motorkappen van meerdere auto’s. Een aantal voertuigen zijn in beslag genomen.

Volledig scherm Bij een autobedrijf aan De Ronde in Best heeft de politie ook onderzoek gedaan. Verschillende auto's zijn in beslag genomen. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Agenten keken bij het autobedrijf aan De Ronde in Best onder meer onder de motorkap. © Fotopersburo Bert Jansen

Meerdere aanhoudingen

De politie spreekt in het geval van Best over het ‘afpakken van mogelijk crimineel vermogen’. Het afvoeren van de wagens kan een langere tijd duren, meldt de politie-eenheid Oost-Brabant. Verder ontdekte de politie in de Eindhovense wijk Woensel in een kelderbox bij een appartementencomplex ook nog spullen voor een hennepkwekerij. In dezelfde wijk is de politie ook nog bij een woning binnengevallen. Een ander huis in de wijk Tongelre is ook doorzocht.

Een bedrijf aan de Hapseweg in Oeffelt is maandagochtend ook ingevallen. Daar werd door agenten een hennepkwekerij in aanbouw aangetroffen. Wat het drugsonderzoek precies inhoudt en waarom de acties zijn gestart is nog niet bekendgemaakt. Tijdens de acties zijn op meerdere locaties aanhoudingen verricht, maar om hoeveel arrestaties het gaat wil de politie niet delen.

Acties buiten Brabant

Rond 05.00 uur werd met de acties begonnen. De meeste acties vinden plaats in Brabant, maar een aantal van de onderzoekslocaties ligt buiten deze provincie. Om hoeveel locaties het precies gaat is onbekend. Aanvankelijk werd gecommuniceerd dat het om veertig plekken gaat, maar de politie houdt het inmiddels op ‘tientallen’.

Volledig scherm Een groot bosgebied rondom de Heezerweg in Eindhoven is ook afgesloten. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Op in totaal veertig locaties binnen en buiten Brabant worden door de politie, FIOD en de Belastingdienst acties gehouden. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Bij de politieacties in en rondom Eindhoven zijn er veel agenten op de been. Ook worden honden ingezet. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm De politie heeft tijdens de acties meerdere verdachten aangehouden. Het is niet duidelijk om hoeveel arrestaties het gaat. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Ook bij de politieactie op het woonwagenkamp aan de Brestlaan in Eindhoven werd veel politie ingezet. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Op de Brestlaan werden twee woonwagens doorzocht. © Fotopersburo Bert Jansen