Invalidenauto omver geduwd voor huis van eigenaar in Uden: 'Dit is niet grappig'

'Droomgaard in Kaatsheuvel is zeker geen Fort Oranje'

6:17 KAATSHEUVEL - Hij was absoluut niet blij met de onverwachte politie-inval op Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. ,,Op zondag in de herfstvakantie!" Maar de vergelijking met de gesloten camping Fort Oranje in Rijsbergen schiet topman Jos Mennen van de Oostappen Groep pas echt in het verkeerde keelgat. ,,Dat moet ik ten zeerste bestrijden."