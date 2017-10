Inval bij Pizza Geert in Eindhoven: 'Dit riekt naar machtsmisbruik'

De delegatie die woensdagmiddag aanklopte had een door burgemeester Jorritsma getekende volmacht bij zich, Geert Tiersma moest haar binnenlaten. De controleurs letten onder meer naar de brandveiligheid. "Ze keken overal rond en ze maakten foto's. Van alle stekkerdozen, maar ook van het aftekenbriefje waar we bijhouden wie de wc schoonmaakt", zegt Geert Tiersma. Hij voelt zich compleet overdonderd. De delegatie vertrok na ruim een uur weer. Op grond van hun onderzoek zullen de leden een rapportage opstellen. "Wanneer die af is, wisten ze nog niet."

Huisvredebreuk

De gemeente had het echtpaar eerder laten weten langs te willen komen voor een soort 'constructie-onderzoek' van haar panden, aldus Marleen Tiersma. "We hebben toen een aangetekende brief gestuurd dat we dat niet wilden, omdat we dat als huisvredebreuk zouden ervaren." Maar een huurder mag de eigenaar van zijn woning dat toch niet weigeren? Tiersma weet dat eigenlijk niet. "Maar we hebben daarna niets meer gehoord. En nu krijgen we opeens dit over ons heen. De twee man politie waren er kennelijk bij om ervoor te zorgen dat alles 'ordelijk' verliep. Belachelijk, alsof wij gevaarlijk zijn."